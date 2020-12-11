«Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от мадридского «Реала» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 79:72 в пользу хозяев площадки.

В составе «Зенита» 15 очков набрал Остин Холлинс. Кей Си Риверс и Кевин Пангос записали в свой актив по 12 очков.

За «Реал» 16 очков набрал Альберто Абальде. 12 очков в активе Энтони Рэндольфа. Николас Лапровиттола и Уолтер Тавареш набрали по 11 очков. Ещё десять очков команде принёс Трэй Томпкинс.

Для «Зенита» это поражение стало первым в выездных матчах нынешнего сезона. В следующем туре «Зенит» на своей площадке примет мюнхенскую «Баварию», а «Реал» на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Валенсию» в матче Евролиги.