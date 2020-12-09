«Зенит» победил «Валенсию» в матче Евролиги

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Петербургский «Зенит» одержал победу над испанской «Валенсией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» победил «Валенсию» в матче Евролиги
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Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счётом 85:72 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Остин Холлинз, набравший 20 очков. По 12 очков набрали Кевин Пангос, Уильям Томас и Алекс Пойтресс.

За «Валенсию» 18 очков набрал Боян Дубльевич. Ещё десять очков команде принёс Гильем Вивес.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с  мадридским «Реалом», а «Валенсия» на своей площадке примет турецкий «Анадолу Эфес».

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели четвёртое подряд поражение в Евролиге, проиграв «Олимпии».

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