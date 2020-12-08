«Химки» потерпели четвёртое подряд поражение в Евролиге, проиграв «Олимпии»
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 102:93 в пользу гостей.
В составе «Химок» 20 очков набрал Юнас Йеребко. Ещё 18 очков команде принёс Эррик Макколум. Джордан Микки набрал 17 очков, а Алексей Швед — 13.
За «Милан» 26 очков набрал Шейвон Шилдс. Ещё 18 очков в активе Зака Ледея. Малькольм Дилэйни набрал 16 очков, а Кевин Пантер — 15.
Для «Химок» это поражение стало четвёртым подряд. В следующем туре подмосковная команда на своей площадке сыграет с московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге.