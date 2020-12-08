«Химки» потерпели четвёртое подряд поражение в Евролиге, проиграв «Олимпии»

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от миланской «Олимпии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» потерпели четвёртое подряд поражение в Евролиге, проиграв «Олимпии»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 102:93 в пользу гостей.

В составе «Химок» 20 очков набрал Юнас Йеребко. Ещё 18 очков команде принёс Эррик Макколум. Джордан Микки набрал 17 очков, а Алексей Швед — 13.

За «Милан» 26 очков набрал Шейвон Шилдс. Ещё 18 очков в активе Зака Ледея. Малькольм Дилэйни набрал 16 очков, а Кевин Пантер — 15.

Для «Химок» это поражение стало четвёртым подряд. В следующем туре подмосковная команда на своей площадке сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге.

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