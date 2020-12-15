Григорьянц заявил, что КДК РФС рассмотрит все ситуации в матче «Сочи» — «Спартак»
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«Заседание состоится в 15:00. Все материалы у нас есть, от РПЛ мы всё получили. Ситуация после матча «Сочи» — «Спартак» будет рассмотрена», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Напомним, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.
Кроме того, как отмечалось в СМИ, Тедеско повздорил с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и показывал оскорбительные жесты.
Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС 18 декабря рассмотрит слова Рыжикова и Аракеляна.