Григорьянц заявил, что КДК РФС рассмотрит все ситуации в матче «Сочи» — «Спартак»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что все ситуации в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком» будут рассмотрены на ближайшем заседании.

«Заседание состоится в 15:00. Все материалы у нас есть, от РПЛ мы всё получили. Ситуация после матча «Сочи» — «Спартак» будет рассмотрена», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.

Кроме того, как отмечалось в СМИ, Тедеско повздорил с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и показывал оскорбительные жесты.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС 18 декабря рассмотрит слова Рыжикова и Аракеляна.