СМИ: Комитет по этике РФС 18 декабря рассмотрит слова Рыжикова и Аракеляна

Короткая ссылка
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 18 декабря рассмотрит слова руководителя отдела по развитию калининградской «Балтики» Юрия Аракеляна и вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова.
СМИ: Комитет по этике РФС 18 декабря рассмотрит слова Рыжикова и Аракеляна
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

При этом отмечается, что комитет по этике не будет рассматривать поведение главного тренера московского «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1), так как этим займётся контрольно-дисциплинарный комитет.

Аракелян обрушился с критикой на арбитра Юнуса Кошко, который работал на матче 25-го тура ФНЛ с «Торпедо» (0:0). Рыжиков же назвал судью матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5) Станислава Васильева убийцей с детским лицом.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не будет переносить заседание по делу Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить