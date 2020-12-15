СМИ: Комитет по этике РФС 18 декабря рассмотрит слова Рыжикова и Аракеляна

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 18 декабря рассмотрит слова руководителя отдела по развитию калининградской «Балтики» Юрия Аракеляна и вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова.

Об этом сообщает «Чемпионат».

При этом отмечается, что комитет по этике не будет рассматривать поведение главного тренера московского «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1), так как этим займётся контрольно-дисциплинарный комитет.

Аракелян обрушился с критикой на арбитра Юнуса Кошко, который работал на матче 25-го тура ФНЛ с «Торпедо» (0:0). Рыжиков же назвал судью матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5) Станислава Васильева убийцей с детским лицом.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не будет переносить заседание по делу Тедеско.