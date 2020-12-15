СМИ: КДК РФС не будет переносить заседание по делу Тедеско

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) не будет переносить заседание по поводу инцидентов на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», заседание пройдёт 15 декабря в 15:00 мск, как и планировалось изначально.

Тем не менее «Спартак» уведомил, что главный тренер команды Доменико Тедеско не сможет посетить заседание, так как на время собрания намечен вылет красно-белых в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

Напомним, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что клуб уведомил КДК РФС о просьбе перенести заседание по делу Тедеско.