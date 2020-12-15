Чех поделился впечатлениями от игры за резервную команду «Челси»

Легендарный чешский вратарь Петр Чех, который ныне является техническим советником футбольного клуба «Челси», признался, что нервничал перед матчем за резервную команду лондонцев.

«Первые 20 минут я изо всех сил пытался найти движения, к которым привык. Приспособившись к темпу игры, я почувствовал себя нормально», — приводит слова Чеха AFP.

Он отметил, что много работал в течение нескольких месяцев, но нервничал перед первым матчем за резервную команду, так как не играл полтора года. Тем не менее, по его словам, игра вернула его в привычное русло.

«Это именно то, что мне нужно на случай чрезвычайной ситуации, если вдруг я понадоблюсь в Премьер-лиге», — добавил Чех.

Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год, а осенью 2020-го снова вошёл в заявку команды, хотя завершил карьеру в 2019-м.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» обыграл «Челси» в матче АПЛ.