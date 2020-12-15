Футболисту «Боруссии» Холанду вручили премию Golden Boy

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил награду лучшему молодому футболисту Европы не старше 21 года Golden Boy по итогам 2020 года.

Церемония вручения премии прошла 14 декабря в Турине.

«Я очень горжусь, счастлив получить награду Golden Boy — 2020, я хотел бы поблагодарить болельщиков, моих товарищей по команде, мою семью и друзей за их поддержку», — написал Холанд в своём Instagram.

С января 2020 года 20-летний норвежец провёл 32 матча за дортмундскую «Боруссию», забил 33 мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Холандом.