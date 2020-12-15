Футболисту «Боруссии» Холанду вручили премию Golden Boy

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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил награду лучшему молодому футболисту Европы не старше 21 года Golden Boy по итогам 2020 года.
Футболисту «Боруссии» Холанду вручили премию Golden Boy
  • Reuters

Церемония вручения премии прошла 14 декабря в Турине.

«Я очень горжусь, счастлив получить награду Golden Boy — 2020, я хотел бы поблагодарить болельщиков, моих товарищей по команде, мою семью и друзей за их поддержку», — написал Холанд в своём Instagram.

С января 2020 года 20-летний норвежец провёл 32 матча за дортмундскую «Боруссию», забил 33 мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Холандом.

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