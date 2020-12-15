FIVB представила логотип ЧМ по волейболу 2022 года в России

Международная федерация волейбола (FIVB) представила логотип мужского чемпионата мира 2022 года в России и мирового первенства 2024 года в Нидерландах и Польше.

Как сообщает пресс-служба FIVB, логотипы — гендерно-нейтральные, и вдохновлены прыжком спортсмена. Цвета логотипов соответствуют странам-организаторам: красный, белый и синий для турнира в России, оранжевый, красный и белый — для турнира в Нидерландах и Польше.

Также был презентован узор чемпионата мира, который выступает как второстепенный элемент в оформлении, и логотипы для 10 российских городов, которые примут чемпионат мира, на которых в минималистичном стиле изображены основные достопримечательности городов.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерово.

Ранее сообщалось, что Алекно возглавит сборную Ирана по волейболу на ОИ в Токио.