Рябинский: Поветкину надо завязывать с боксом, давно его уговариваю

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение о возможном завершении карьеры российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина.
Рябинский: Поветкину надо завязывать с боксом, давно его уговариваю
  • Reuters

«Поветкин всегда готов подраться, у него всегда горят глаза, сколько я его знаю. Я считаю, ему надо завязывать. Я его давно уговариваю, но у нас есть договорённость, что он сам примет решение. В принципе, скоро-скоро надо завязывать. Один-два боя. Саня должен сам принять решение, мы же взрослые люди. Но это моё мнение, решение принимает Саша», — приводит слова Рябинского «Матч ТВ».

41-летний Поветкин за карьеру провёл 39 поединков, в 26 из которых одержал победу, потерпел два поражения и ещё один бой завершил вничью.

Ранее Рябинский рассказал, когда может пройти второй бой Поветкина с Уайтом.

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