РФС определит место проведения финала Кубка России 18 декабря

Короткая ссылка
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании, которое пройдёт 18 декабря, определит место проведения финального матча Кубка России сезона-2020/21.
РФС определит место проведения финала Кубка России 18 декабря
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На повестке дня исполкома планируется рассмотреть 15 вопросов, среди которых также значатся оценка выступлений сборной России по футболу в 2020 году, меры по развитию системы судейства, утверждение новой редакции правил по лицензированию клубов.

Матчи 1/8 финала Кубка России запланированы на 20—21 февраля.

Ранее появилась информация, что общее собрание клубов РПЛ состоится 22 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить