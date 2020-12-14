РФС определит место проведения финала Кубка России 18 декабря
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Об этом сообщает пресс-служба РФС.
На повестке дня исполкома планируется рассмотреть 15 вопросов, среди которых также значатся оценка выступлений сборной России по футболу в 2020 году, меры по развитию системы судейства, утверждение новой редакции правил по лицензированию клубов.
Матчи 1/8 финала Кубка России запланированы на 20—21 февраля.
Ранее появилась информация, что общее собрание клубов РПЛ состоится 22 декабря.