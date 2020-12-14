РФС определит место проведения финала Кубка России 18 декабря

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании, которое пройдёт 18 декабря, определит место проведения финального матча Кубка России сезона-2020/21.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На повестке дня исполкома планируется рассмотреть 15 вопросов, среди которых также значатся оценка выступлений сборной России по футболу в 2020 году, меры по развитию системы судейства, утверждение новой редакции правил по лицензированию клубов.

Матчи 1/8 финала Кубка России запланированы на 20—21 февраля.

Ранее появилась информация, что общее собрание клубов РПЛ состоится 22 декабря.