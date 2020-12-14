Поединок Поветкина с Уайтом вновь перенесён

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Второй поединок между российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом снова перенесён.
Поединок Поветкина с Уайтом вновь перенесён
  • Reuters

По словам промоутера Поветкина Андрея Рябинского, которого цитирует ТАСС, поединок не состоится в конце января из-за последствий перенесённого российским боксёром коронавируса.

«Бокс — это серьёзная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймём, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой», — пояснил Поветкин.

Первый бой, прошедший в августе, завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако поединок был перенесён на конец января 2021 года из-за выявления у россиянина коронавирусной инфекции. 

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа нокаутировал Курбата Пулева и защитил свои чемпионские титулы.

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