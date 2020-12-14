Президент «Урала» назвал несправедливым удаление Погребняка в матче ЦСКА

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о ничьей в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

По его мнению, в первые 15 минут его команда очень плохо действовала, но затем удалось переломить ход встречи и забить на последних минутах.

«В целом всё понравилось, кроме судейства. Считаю, что удаление Погребняка было несправедливым, потому что Магнуссон долго цеплял его первым, а судья этого не замечал», — цитирует Иванова Sport24.

Тем не менее он отметил, что рад набранным очкам в минувшей игре.

Встреча ЦСКА и «Урала» прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Ранее Григорий Иванов подтвердил, что заболел коронавирусом.