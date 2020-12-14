Отец Павла Буре признался, что не общается с сыном

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Владимир Буре, отец известных хоккеистов Валерия и Павла Буре, рассказал об отношениях со своими детьми.
Отец Павла Буре признался, что не общается с сыном
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мне очень помогает поддержка семьи. Особенно благодарен своей жене. Без неё ничего не смог бы сейчас делать. Она всегда рядом. Младший сын периодически прилетает в гости со своей женой. Супруга Павла тоже привозила внуков. Но с ним мы до сих пор не общаемся», — цитирует Владимира Буре «Спорт-Экспресс».

Владимир Буре является заслуженным мастером спорта СССР по плаванию. В его активе медали Олимпиады, чемпионатов мира и Европы.

В 2017 году он перенёс инсульт.

Ранее Павел Буре прокомментировал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года.

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