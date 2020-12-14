Отец Павла Буре признался, что не общается с сыном

Владимир Буре, отец известных хоккеистов Валерия и Павла Буре, рассказал об отношениях со своими детьми.

«Мне очень помогает поддержка семьи. Особенно благодарен своей жене. Без неё ничего не смог бы сейчас делать. Она всегда рядом. Младший сын периодически прилетает в гости со своей женой. Супруга Павла тоже привозила внуков. Но с ним мы до сих пор не общаемся», — цитирует Владимира Буре «Спорт-Экспресс».

Владимир Буре является заслуженным мастером спорта СССР по плаванию. В его активе медали Олимпиады, чемпионатов мира и Европы.

В 2017 году он перенёс инсульт.

Ранее Павел Буре прокомментировал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года.