Отец Павла Буре признался, что не общается с сыном
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- РИА Новости
«Мне очень помогает поддержка семьи. Особенно благодарен своей жене. Без неё ничего не смог бы сейчас делать. Она всегда рядом. Младший сын периодически прилетает в гости со своей женой. Супруга Павла тоже привозила внуков. Но с ним мы до сих пор не общаемся», — цитирует Владимира Буре «Спорт-Экспресс».
Владимир Буре является заслуженным мастером спорта СССР по плаванию. В его активе медали Олимпиады, чемпионатов мира и Европы.
В 2017 году он перенёс инсульт.
Ранее Павел Буре прокомментировал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года.