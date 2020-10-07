Буре — об итогах драфта НХЛ: это ещё раз доказывает, что хоккей в России есть и развивается

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Прославленный российский хоккеист Павел Буре прокомментировал выбор четырёх россиян в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.
Буре — об итогах драфта НХЛ: это ещё раз доказывает, что хоккей в России есть и развивается
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Это очень хороший результат. В хоккее всегда у нас были и есть таланты, и это ещё раз доказывает то, что хоккей у нас есть и развивается. И в каждом поколении есть талантливые молодые ребята, которые могут превратиться в звёзд», — приводит слова Буре ТАСС.

Он отметил, что не видит ничего особенного в том, что первым среди российских игроков был выбран голкипер Ярослав Аскаров из петербургского СКА.

«В последнее время у нас очень много хороших вратарей. Наши голкиперы во многих российских командах и в НХЛ являются лучшими. Это опять же говорит о том, что школа развивается, каждый год есть такие вратари, которые в будущем прославят свои клубы и страну», — добавил Буре.

Под общим 11-м номером был выбран голкипер Ярослав Аскаров, задрафтованный «Нэшвилл Предаторз». «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером выбрал форварда Родиона Амирова. Защитник Шакир Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером, а под 21-м номером «Коламбус Блю Джекетс» выбрал форварда Егора Чинахова.

Ранее сообщалось, что генменеджер «Торонто» рассказал, почему клуб задрафтовал Родиона Амирова.

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