Ветров высказался о возможной замене Квята на Цуноду в Alpha Tauri

Автоспортивный менеджер Николай Ветров поделился мнением о возможной замене российского пилота Даниила Квята на японца Юки Цуноду в команде «Формулы-1» Alpha Tauri.

«С объявлением Цуноды тянут, потому что ещё решают, кого куда определить и брать ли Юку вообще. Понятное дело, что Дане неприятно, но о расставании ему говорить рано, тем более в открытом доступе. Марко всё решит. Было бы нужно — Цуноду бы уже объявили. Допускаю, что Квят останется, скорее всего, так и будет», — цитирует Ветрова «Чемпионат».

Он отметил, что каждый год появляются такие пилоты, как Цунода, но его продвигает Honda, а Квят является уже известным и надёжным гонщиком. По его мнению, с заменой пока не стоит торопиться.

Россиянин занял 14-е место в общем зачёте пилотов «Формулы-1» в сезоне-2020, набрав 32 очка.

Ранее Квят признался, что хочет отдохнуть в 2021 году.