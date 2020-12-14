Федерер оценил свои шансы принять участие в Australian Open

Короткая ссылка
Двадцатикратный победитель турниров Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о своих шансах выступить на Australian Open.
Федерер оценил свои шансы принять участие в Australian Open
  • Reuters

«Я надеялся, что подготовлюсь на 100% к октябрю, но на сегодняшний день это не так. Сделать это к Открытому чемпионату Австралии будет непросто», — приводит слова Федерера Reuters.

Он отметил, что прогрессировал последние полгода, но надо ещё посмотреть, как будет проходить восстановление следующие пару месяцев. По его словам, в последнее время он много занимался физиотерапией и физподготовкой, а теперь ему предстоит возобновить тренировки на корте.

Ранее сообщалось, что начало Australian Open перенесено на 8 февраля в связи с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить