Федерер оценил свои шансы принять участие в Australian Open

Двадцатикратный победитель турниров Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о своих шансах выступить на Australian Open.

«Я надеялся, что подготовлюсь на 100% к октябрю, но на сегодняшний день это не так. Сделать это к Открытому чемпионату Австралии будет непросто», — приводит слова Федерера Reuters.

Он отметил, что прогрессировал последние полгода, но надо ещё посмотреть, как будет проходить восстановление следующие пару месяцев. По его словам, в последнее время он много занимался физиотерапией и физподготовкой, а теперь ему предстоит возобновить тренировки на корте.

Ранее сообщалось, что начало Australian Open перенесено на 8 февраля в связи с пандемией.