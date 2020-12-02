Начало Australian Open перенесено на 8 февраля

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Старт Открытого чемпионата Австралии по теннису перенесён с 18 января на 8 февраля.
Начало Australian Open перенесено на 8 февраля
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«Хорошая новость состоит в том, что мы, похоже, сумеем начать турнир 8 февраля. Игроки после 15 января должны будут провести двухнедельный карантин, однако правительство штата Виктория согласилось на особые условия для участников турнира, чтобы они сумели подготовиться к соревнованиям Большого шлема. Условия будут строгими, однако после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а затем выступать на Australian Open перед большим количеством болельщиков», — приводит слова исполнительного директора Tennis Australia Крейга Тили The Daily Telegraph.

Ранее сообщалось, что на Australian Open может быть отменена квалификация.

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