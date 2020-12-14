Червиченко считает, что «Спартак» и Тедеско разговорами о расизме отвлекают внимание от результатов команды

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием главного тренера команды Доменико Тедеско после поражения от «Сочи»(0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Думаю, что «Спартак» и Тедеско пытаются отвлечь внимание общественности, перекинув разговоры на судейство или расизм. Сейчас к клубу очень много вопросов — здесь и странное увольнение Газизова, и непонятная ситуация с Александром Кокориным, который то здоров, то неожиданно получает повреждение и не может играть. Не говоря уже про то, что команда проигрывает в Сочи, нанеся в створ ворот соперника лишь один удар. И теряет лидерство накануне очного поединка с «Зенитом». Зимой могут быть вопросы и к тренеру, и к руководству. Потому гораздо проще обвинить во всём неких внешних врагов, перевалив с больной головы на здоровую», — цитирует Червиченко Известия.

После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля, а также обвинил одного из тренером соперника в расизме. 

Ранее Наумов выразил сомнение в том, что Газизов может изменить ситуацию в «Локомотиве».

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