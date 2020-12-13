Наумов сомневается, что Газизов может изменить ситуацию в «Локомотиве»

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов не сможет наладить ситуацию железнодорожников.

«Газизов в «Локомотиве»? Когда он только переходил в «Спартак», я сразу сказал, что он долго не проработает. Быть руководителем «Уфы» и «Спартака» — это разные вещи. В Башкортостане он решал все вопросы, а в Москве ему потребовалась куча согласований, куча контактов с другими руководителями внутри клуба. Соответственно, есть очень много тонкостей, о которых Газизов просто не знал и не знает. По аналогии с этим я опасаюсь, что он не сумеет поправить положение дел в «Локомотиве», хотя он хороший руководитель. Но он никогда не был в той обстановке, в которой существуют наши большие клубы, — здесь нужен другой опыт», — цитирует Наумова «Матч ТВ». 

Газизов был уволен из «Спартака» спустя пять месяцев после назначения.

Ранее экс-президент «Локомотива» раскритиковал Николича.

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