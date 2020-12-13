Экс-президент «Локомотива» раскритиковал Николича

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал нынешнего главного тренера команды Марко Николича после поражения в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (0:5).

«Локомотив», к сожалению, превращается в середняка. Это вина тренерского штаба и клубного руководства. Я предсказывал это и говорил, что ничего хорошего ждать не приходится. А дальше будет только хуже. Если руководство РЖД не примет мер сейчас, то по итогам года мы будем видеть «Локомотив» в зоне вылета. Посмотрите, какие интервью даёт Николич! По-моему, он вообще не понимает, куда он попал и кто он такой. Он говорит, что у нас статистика была одинаковая с «Краснодаром», но проиграл 0:5. Это просто катастрофа. Считаю, эти вопросы в ближайшее время руководство РЖД должно начать решать. Люди там разумные — должны понимать, что Кикнадзе не справляется с работой. Не каждая кухарка может управлять государством, не каждый журналист может управлять футбольным клубом. Этот руководитель приглашал тренера, и все кадровые перестановки тоже на нём. Нужно нести за это ответственность — 1:5 от «Динамо», 1:3 от «Зальцбурга», 0:5 от «Краснодара». Главное, что меня убивает, — в тренерском штабе не считают, что происходит нечто страшное. Развалили — и всё нормально», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Николич возглавил «Локомотив» 1 июня 2020 года. В настоящее время команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Канделаки выразила сомнение в компетенции Николича.