Президент Федерации прыжков в воду России: весь мир действительно выступает против китайского судейства

Президент Федераций по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водного поло России Алексей Власенко объяснил, почему китайские судьи получают преимущество при назначении на соревнования.

«Весь мир действительно выступает против китайского судейства. Я много раз задавал эти вопросы руководителям Международной федерации плавания (FINA) и один на один, и при всех. Технология очень проста: судей отбирают на Игры по четырёхлетнему циклу. На всех соревнованиях за работой арбитров от FINA наблюдает представитель техкома, которого назначает лиазон. Как правило, это тоже китаец. Если судья ставит кому-то из атлетов Поднебесной плохую оценку, ему потихоньку снижают рейтинг. И получается, что до Олимпиады добираются только те специалисты, которые судят китайских прыгунов максимально хорошо», — объяснил функционер в интервью RT.

Он выразил надежду на то, что в скором времени эта ситуация поменяется.

«Возможно, в следующем году нам удастся эту практику изменить, если на очередных выборах, которые пройдут в Токио перед Играми, позицию лиазона в прыжках в воду займёт представитель другой страны», — добавил он.

Ранее Власенко рассказал о дисквалификации прыгуна в воду Ильи Захарова.