Поражение от «Краснодара» стало крупнейшим в истории выступлений «Локомотива» в РПЛ

«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в своей истории в чемпионатах России, уступив в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодару» со счётом 0:5.

Поражение с разницей в пять мячей стало новым антирекордом клуба. Ранее худшим матчем в истории «Локомотива» в РПЛ был поединок с «Кубанью» в ноябре 2015 года, завершившийся со счётом 2:6.

В то же время «Локомотив» повторил своё крупнейшее поражение во всех турнирах. В 1995 году железнодорожники были разгромлены «Баварией» со счётом 0:5.

После 18 туров московский «Локомотив» находится на седьмом месте, имея 28 очков.

Ранее Сёмин выразил мнение, что Кикнадзе и Мещеряков ответственны за разгромное поражение «Локомотива».