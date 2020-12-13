Поражение от «Краснодара» стало крупнейшим в истории выступлений «Локомотива» в РПЛ
- @fclokomotiv
Поражение с разницей в пять мячей стало новым антирекордом клуба. Ранее худшим матчем в истории «Локомотива» в РПЛ был поединок с «Кубанью» в ноябре 2015 года, завершившийся со счётом 2:6.
В то же время «Локомотив» повторил своё крупнейшее поражение во всех турнирах. В 1995 году железнодорожники были разгромлены «Баварией» со счётом 0:5.
После 18 туров московский «Локомотив» находится на седьмом месте, имея 28 очков.
Ранее Сёмин выразил мнение, что Кикнадзе и Мещеряков ответственны за разгромное поражение «Локомотива».