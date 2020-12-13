Сёмин считает, что Кикнадзе и Мещеряков ответственны за разгромное поражение «Локомотива»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение московской команды от «Краснодара» (0:5) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), обвинив в результатах клуба гендиректора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
Сёмин считает, что Кикнадзе и Мещеряков ответственны за разгромное поражение «Локомотива»
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«Матч смотрел, у меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека — это Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пускай объясняют, в чём причина», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».  

«Локомотив» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 27 баллов и восьмая строчка.

Ранее Николич прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром».

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