Сёмин считает, что Кикнадзе и Мещеряков ответственны за разгромное поражение «Локомотива»
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«Матч смотрел, у меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека — это Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пускай объясняют, в чём причина», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».
«Локомотив» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 27 баллов и восьмая строчка.
Ранее Николич прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром».