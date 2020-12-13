«Спартак» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над ХК «Сочи».

Матч, проходивший на стадионе «Большой» в Сочи, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.

У «Спартака» забрасывали Сергей Широков, Михаил Котляевский, Яков Рылов и Илья Талалуев. У хозяев результативными оказались броски Даниила Мироманова, Игоря Руденкова и Юрия Александрова.

В параллельных матчах «Витязь» обыграл «Авангард» со счётом 4:3, а «Нефтехимик» проиграл московскому «Динамо» — 2:3.

Ранее «Автомобилист» прервал десятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург».