«Спартак» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над ХК «Сочи».
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Матч, проходивший на стадионе «Большой» в Сочи, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.

У «Спартака» забрасывали Сергей Широков, Михаил Котляевский, Яков Рылов и Илья Талалуев. У хозяев результативными оказались броски Даниила Мироманова, Игоря Руденкова и Юрия Александрова.

В параллельных матчах «Витязь» обыграл «Авангард» со счётом 4:3, а «Нефтехимик» проиграл московскому «Динамо» — 2:3.

Ранее «Автомобилист» прервал десятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург».

 

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