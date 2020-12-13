«Спартак» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
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Матч, проходивший на стадионе «Большой» в Сочи, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.
У «Спартака» забрасывали Сергей Широков, Михаил Котляевский, Яков Рылов и Илья Талалуев. У хозяев результативными оказались броски Даниила Мироманова, Игоря Руденкова и Юрия Александрова.
В параллельных матчах «Витязь» обыграл «Авангард» со счётом 4:3, а «Нефтехимик» проиграл московскому «Динамо» — 2:3.
Ранее «Автомобилист» прервал десятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург».