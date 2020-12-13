Евсеев высказался о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал мнение о скандале, которым завершился матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком».

«Был на матче «Сочи» — «Спартак» и всё видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать. Знаете, когда играл против «Спартака», всё то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру, — это одно. То, что люди видят, — другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца», — написал Евсеев в своём Instagram.

Он отметил, что «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак» на футбольном поле.

«Завуалировать поражение истерией… Увести разговор к обвинениям соперника… Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами», — добавил специалист.

После матча «Сочи» со «Спартаком», завершившегося победой хозяев поля со счётом 1:0, в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» произошла потасовка. По данным СМИ, она разгорелась именно после перепалки Джанаева с Тедеско. Также сообщалось, что в ходе конфликта хавбек «Сочи» Жоаозиньо ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

Ранее сообщалось, что Сослан Джанаев рассказал о конфликте с Тедеско после матча «Сочи» — «Спартак».