Орлов заявил, что отвечать Дзюбе — ниже его достоинства

Телекомментатор Геннадий Орлов отреагировал на оскорбление со стороны игрока «Зенита» Артёма Дзюбы.

После победного матча с «Динамо» в чемпионате России футболист назвал Орлова флюгером. Вероятно, это был намёк на критику в адрес Дзюбы, который, по мнению телекомментатора, уже не выдерживает темп все 90 минут.

«Я не хочу ввязываться в эти дела с Дзюбой, это ниже моего достоинства, я же опытный журналист. Зачем мне на это обращать внимание? Пускай он свои проблемы решает сам. Я к этому спокойно отношусь, у нас свобода слова», — приводит слова Орлова Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюба поблагодарил Кристиана Нобоа за гол в ворота «Спартака».