Семак: мы должны понять, мы хотим футбол развивать или результатов добиваться

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о целях нынешнего лимита на легионеров.

«Как можно заставить коллективы, привыкшие действовать от обороны, играть в атаку? Это трудно. Дело не только в интенсивности, а ещё и в качестве. Можно набрать команду легкоатлетов — по интенсивности вам не будет равных в мире. Но важны также умения футболистов, качество, способность принимать решения, понимание пространства, работа с мячом — здесь много факторов. Я уже говорил — нам нужно определиться, куда мы идём. Можно совсем запретить легионеров. Но тогда и последствия будут другие. Мы должны понять, мы хотим футбол развивать или результатов добиваться», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В настоящее время в заявке клуба РПЛ на сезон не может быть более восьми иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не сыграет со «Спартаком».

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