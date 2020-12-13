Бородин: Тедеско — не Моуринью, ему надо это понять

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско, с которым у него произошёл конфликт в перерыве победного матча для его команды в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:0).

«Тедеско ведет себя некрасиво. Он не первый раз так делает. Если взять его статистику по наказаниям — там клейма негде ставить. Он всегда заряженный с начала матча. Это придает команде импульс, но всему есть мера. Каждый фол команды соперников воспринимается им в штыки, происходит постоянное давление на судей, особенно на резервного арбитра. Сегодня также были выкрики с его стороны, обращения в адрес нашего тренерского штаба, какие-то жестикуляции. Он и с Гончаренко по этому поводу конфликтовал: когда они забивали голы, он поворачивался и что-то показывал. Он не Моуринью. Тедеско надо это понять. Моуринью — это другое», — цитирует Бородина Sport24.

Ранее тренер «Сочи» рассказал, с чего начался конфликт с Тедеско.