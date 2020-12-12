Созин: Тедеско не понимает, что такое расизм

Короткая ссылка
Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал конфликт, который случился после матча 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).

«Градус матча «Сочи» и «Спартака» слишком завышен. Я читал слова Бородина о том, что Тедеско назвал его расистом. Тедеско и сам не понимает, что такое расизм. Это оскорбление на расовой почве. Видимо, после матча ПСЖ тема расизма снова стала модной. Но зачем нам этот тренд? Если Тедеско считает, что это расизм, пускай объяснит комитету по этике, что это такое. Европеец поспорил с европейцем. В России нет расизма! Все уже давно забыли про истории с бананами. Здесь люди просто повздорили после поражения. Я думаю, «Спартак» неплохо играл последние туры, а тут проиграл — вот и получили такую реакцию. Тедеско уже наполучал карточек 20, но никто в смертных грехах его не обвиняет. А расизм — это серьёзно. Нельзя бросаться такими словами, это слишком острая тема», — сказал Созин «Чемпионату».

После матча с «Сочи» тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что член тренерского штаба соперника говорил ему в перерыве, чтобы он ехал домой.

Ранее тренер «Сочи» рассказал, с чего начался конфликт с Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить