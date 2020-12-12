Созин: Тедеско не понимает, что такое расизм

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал конфликт, который случился после матча 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).

«Градус матча «Сочи» и «Спартака» слишком завышен. Я читал слова Бородина о том, что Тедеско назвал его расистом. Тедеско и сам не понимает, что такое расизм. Это оскорбление на расовой почве. Видимо, после матча ПСЖ тема расизма снова стала модной. Но зачем нам этот тренд? Если Тедеско считает, что это расизм, пускай объяснит комитету по этике, что это такое. Европеец поспорил с европейцем. В России нет расизма! Все уже давно забыли про истории с бананами. Здесь люди просто повздорили после поражения. Я думаю, «Спартак» неплохо играл последние туры, а тут проиграл — вот и получили такую реакцию. Тедеско уже наполучал карточек 20, но никто в смертных грехах его не обвиняет. А расизм — это серьёзно. Нельзя бросаться такими словами, это слишком острая тема», — сказал Созин «Чемпионату».

После матча с «Сочи» тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что член тренерского штаба соперника говорил ему в перерыве, чтобы он ехал домой.

Ранее тренер «Сочи» рассказал, с чего начался конфликт с Тедеско.