В РФС оценили уровень судейства матча «Сочи» — «Спартак»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Игоря Панина на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).

«В целом претензий к работе арбитра нет. VAR один раз вмешалась, помогла. Но в целом судейство было качественным. Если же будет обращение в ЭСК от «Спартака», то, конечно, мы его рассмотрим. Но пускай клуб пришлёт сначала письмо. Мне кажется, что всё было корректно», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

После окончания встречи главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в косвенной форме намекнул, что в ворота соперников стоило назначить пенальти по ходу встречи.

Ранее Аршавин прокомментировал инцидент после матча «Сочи» — «Спартак».

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