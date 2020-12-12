Шварц считает, что футболисты «Динамо» хорошо сыграли с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:3).
Шварц считает, что футболисты «Динамо» хорошо сыграли с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Мы подразумевали, что будем использовать двух центрфорвардов, они давили на соперника. Мы отказались от вингеров, у нас было три полузащитника и три центральных защитника. Думали играть длинными передачами при давлении соперника. Считаю, что в первые 15 минут хорошо сыграли, а после пропущенного мяча начались технические ошибки и неточные передачи. Мы играли против очень сильной команды, ребята проявили себя хорошо», — сказал Шварц на пресс-конференции.

После 18 туров «Динамо» набрало 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть московское «Динамо» в матче РПЛ.

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