Шварц считает, что футболисты «Динамо» хорошо сыграли с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:3).

«Мы подразумевали, что будем использовать двух центрфорвардов, они давили на соперника. Мы отказались от вингеров, у нас было три полузащитника и три центральных защитника. Думали играть длинными передачами при давлении соперника. Считаю, что в первые 15 минут хорошо сыграли, а после пропущенного мяча начались технические ошибки и неточные передачи. Мы играли против очень сильной команды, ребята проявили себя хорошо», — сказал Шварц на пресс-конференции.

После 18 туров «Динамо» набрало 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть московское «Динамо» в матче РПЛ.