«Ротор» в большинстве обыграл «Уфу» в матче РПЛ

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Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ротор» в большинстве обыграл «Уфу» в матче РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Уфа» осталась в меньшинстве на 73-й минуте, после того как Григорий Морозов получил две жёлтые карточки подряд и был удалён с поля.

Победу «Ротору» принёс гол Камиля Муллина, отличившегося на 78-й минуте.

«Ротор» с 11 очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 13 очками — 14-я.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» начнётся с минуты молчания в память о Валентине Гафте.

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