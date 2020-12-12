«Ротор» в большинстве обыграл «Уфу» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
«Уфа» осталась в меньшинстве на 73-й минуте, после того как Григорий Морозов получил две жёлтые карточки подряд и был удалён с поля.
Победу «Ротору» принёс гол Камиля Муллина, отличившегося на 78-й минуте.
«Ротор» с 11 очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 13 очками — 14-я.
Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» начнётся с минуты молчания в память о Валентине Гафте.