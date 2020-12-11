СМИ: МЮ может обменять Погба в «Ювентус» на Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» может обменять французского полузащитника Поля Погба в туринский «Ювентус» на португальского форварда Криштиану Роналду.

Как сообщает The Independent, «Ювентус» хочет вернуть Погба в команду. При этом лучшим вариантом заполучить француза считается обмен.

Отмечается, что, несмотря на то что Роналду является лидером команды, клуб не против его обменять, так как требуемая им зарплата не даёт «Ювентусу» начать перестройку, в которой он остро нуждается, а стиль игры португальца не позволяет использовать более командную игру, чего хотел бы главный тренер бьянконери Андреа Пирло.

27-летний Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году.

35-летний Роналду играл за МЮ с 2003 по 2009 годы, после чего перешёл в «Реал», а затем, в 2018 году — в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Погба хочет вернуться в «Ювентус».