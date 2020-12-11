СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»
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Как сообщает The Times, француз намерен вернуться в туринский клуб, за который он выступал с 2012 по 2016 год, если ему удастся договориться с МЮ о начале переговоров. В «Ювентусе», в свою очередь, были бы рады видеть игрока в своём составе.
Отмечается, что хавбеком также интересуются мадридский «Реал» и ПСЖ.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. С тех пор он провёл 177 матчей за МЮ, в которых забил 34 мяча и отдал 35 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Погба рассказал руководству МЮ о желании покинуть клуб в январе.