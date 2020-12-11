Российские гандболистки сыграли вничью с француженками в основном раунде ЧЕ
Женские сборные команды России и Франции сыграли вничью во втором матче основного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу в Дании.
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Встреча завершилась со счётом 28:28.
Следующим соперником сборной России станет команда Дании. Матч состоится 15 декабря.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки обыграли команду Черногории на старте основного раунда ЧЕ.
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