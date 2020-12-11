Российские гандболистки сыграли вничью с француженками в основном раунде ЧЕ

Женские сборные команды России и Франции сыграли вничью во втором матче основного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу в Дании.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Встреча завершилась со счётом 28:28. Следующим соперником сборной России станет команда Дании. Матч состоится 15 декабря. Ранее сообщалось, что российские гандболистки обыграли команду Черногории на старте основного раунда ЧЕ.