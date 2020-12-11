Российские гандболистки сыграли вничью с француженками в основном раунде ЧЕ

Короткая ссылка
Женские сборные команды России и Франции сыграли вничью во втором матче основного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу в Дании.
Российские гандболистки сыграли вничью с француженками в основном раунде ЧЕ
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Встреча завершилась со счётом 28:28.

Следующим соперником сборной России станет команда Дании. Матч состоится 15 декабря.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки обыграли команду Черногории на старте основного раунда ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить