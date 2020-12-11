Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» разгромить минское «Динамо» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Даниса Зарипова, Артёма Галимова, Артёма Лукоянова, Кирилла Петрова, Дмитрия Юдина, Стефана да Косты и Найджела Доуса.

«Динамо» ответило голом Степана Фальковского и Ивана Лодни.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой подряд, тогда как «Динамо» потерпело второе поражение кряду.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Северстали» в матче КХЛ.