«Спартак» проиграл «Северстали» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» проиграл «Северстали» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Северстали» принесли шайбы Никиты Гуслистова, Владислава Кодолы, Дениса Вихарева и Даниила Вовченко.

«Спартак» ответил голами Сергея Широкова, Андрея Зубарева и Эмиля Юсе.

Таким образом, «Северсталь» одержала четвёртую подряд победу в КХЛ, тогда как «Спартак» проиграл впервые после двух побед подряд.

В параллельном матче «Сочи» на своём поле обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:2).

Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ.

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