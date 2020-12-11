«Металлург» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Металлургу» принёс дубль Егора Яковлева и гол Денниса Расмуссена.

«Динамо» ответило шайбой Владислава Ефремова.

Таким образом, «Динамо» не сумело продлить свою победную серию, остановившуюся на отметке в три матча.

В других матчах игрового дня казахстанский «Барыс» проиграл нижегородскому «Торпедо» (2:3), финский «Йокерит» разгромил уфимский «Салават Юлаев» (3:0), а челябинский «Трактор» победил новосибирскую «Сибирь» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел десятое поражение подряд в КХЛ, пропустив семь шайб от СКА.

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