«Металлург» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Металлургу» принёс дубль Егора Яковлева и гол Денниса Расмуссена.

«Динамо» ответило шайбой Владислава Ефремова.

Таким образом, «Динамо» не сумело продлить свою победную серию, остановившуюся на отметке в три матча.

В других матчах игрового дня казахстанский «Барыс» проиграл нижегородскому «Торпедо» (2:3), финский «Йокерит» разгромил уфимский «Салават Юлаев» (3:0), а челябинский «Трактор» победил новосибирскую «Сибирь» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел десятое поражение подряд в КХЛ, пропустив семь шайб от СКА.