«Автомобилист» потерпел десятое поражение подряд в КХЛ, пропустив семь шайб от СКА
- @hcSKA
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.
Победу СКА принесли шайбы Степана Маркова, Кирилла Марченко, Йоонаса Кемппайнена, Линдена Вея, Антона Бурдасова, Андрея Кузьменко и Владимира Ткачёва.
«Автомобилист» ответил голами Павла Дацюка и Джеффа Плэтта.
Для екатеринбургской команды это поражение стало десятым подряд в лиге.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Авангард» в матче КХЛ.