«Автомобилист» потерпел десятое поражение подряд в КХЛ, пропустив семь шайб от СКА

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Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» потерпел десятое поражение подряд в КХЛ, пропустив семь шайб от СКА
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.

Победу СКА принесли шайбы Степана Маркова, Кирилла Марченко, Йоонаса Кемппайнена, Линдена Вея, Антона Бурдасова, Андрея Кузьменко и Владимира Ткачёва.

«Автомобилист» ответил голами Павла Дацюка и Джеффа Плэтта.

Для екатеринбургской команды это поражение стало десятым подряд в лиге.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Авангард» в матче КХЛ.

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