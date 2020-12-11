Булатов: «Краснодару» будет очень сложно даже дойти до 1/4 финала Лиги Европы

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Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Виктор Булатов высказался о выступлении «Краснодара» на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов.
Булатов: «Краснодару» будет очень сложно даже дойти до 1/4 финала Лиги Европы
  • ©fckrasnodar.ru

Он отметил, что в команде выстроено позиционное нападение с качественными игроками, а также «Краснодар» в целом старается показывать комбинационный футбол, что и позволило занять третье место в своей группе.

«Обольщаться не стоит. Даже добраться до четвертьфинала ЛЕ будет очень тяжело. При всей симпатии к команде Мусаева надо понимать, что уровень европейских клубов сейчас на порядок выше», — цитируют Булатова «Известия».

Эксперт подчеркнул, что в зимнее трансферное окно «Краснодару» обязательно нужно усилить центр обороны, так как у Александра Мартыновича уже высокий возраст, а Кайо и Егор Сорокин не отличаются надёжностью. Кроме того, экс-футболист обратил внимание на то, что часто продавливают фланг левого защитника команды Кристиана Рамиреса.

«А вообще, как мне кажется, главная задача тренерского штаба «Краснодара» во время зимних сборов — найти баланс между обороной и атакой», — добавил Булатов.

«Краснодар» занял третье место в своей группе ЛЧ, набрав 5 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Ранее определились все участники плей-офф Лиги Европы.

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