Булатов: «Краснодару» будет очень сложно даже дойти до 1/4 финала Лиги Европы
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Он отметил, что в команде выстроено позиционное нападение с качественными игроками, а также «Краснодар» в целом старается показывать комбинационный футбол, что и позволило занять третье место в своей группе.
«Обольщаться не стоит. Даже добраться до четвертьфинала ЛЕ будет очень тяжело. При всей симпатии к команде Мусаева надо понимать, что уровень европейских клубов сейчас на порядок выше», — цитируют Булатова «Известия».
Эксперт подчеркнул, что в зимнее трансферное окно «Краснодару» обязательно нужно усилить центр обороны, так как у Александра Мартыновича уже высокий возраст, а Кайо и Егор Сорокин не отличаются надёжностью. Кроме того, экс-футболист обратил внимание на то, что часто продавливают фланг левого защитника команды Кристиана Рамиреса.
«А вообще, как мне кажется, главная задача тренерского штаба «Краснодара» во время зимних сборов — найти баланс между обороной и атакой», — добавил Булатов.
«Краснодар» занял третье место в своей группе ЛЧ, набрав 5 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Ранее определились все участники плей-офф Лиги Европы.