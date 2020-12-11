ЦСКА установил два антирекорда среди российских клубов на групповом этапе Лиги Европы

Московский ЦСКА установил два антирекорда среди российских команд на групповой стадии футбольной Лиги Европы.

После поражения от загребского «Динамо» (1:3) в шестом туре армейцы завершили групповой раунд на последнем месте группы К, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. Таким образом, ЦСКА стал первой российской командой в истории, которая не одержала ни одной победы на групповом этапе ЛЕ.

Также красно-синие установили антирекорд по набранным очкам (3) среди российских клубов на групповой стадии турнира в истории.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко.