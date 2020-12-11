ЦСКА установил два антирекорда среди российских клубов на групповом этапе Лиги Европы

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Московский ЦСКА установил два антирекорда среди российских команд на групповой стадии футбольной Лиги Европы.
ЦСКА установил два антирекорда среди российских клубов на групповом этапе Лиги Европы
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После поражения от загребского «Динамо» (1:3) в шестом туре армейцы завершили групповой раунд на последнем месте группы К, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. Таким образом, ЦСКА стал первой российской командой в истории, которая не одержала ни одной победы на групповом этапе ЛЕ.

Также красно-синие установили антирекорд по набранным очкам (3) среди российских клубов на групповой стадии турнира в истории.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает вариант отставки Гончаренко.

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