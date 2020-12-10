Дюков не считает, что сборная России по футболу находится в кризисе

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о последних результатах национальной сборной команды.
Дюков не считает, что сборная России по футболу находится в кризисе
  • Reuters

«Шесть матчей без побед — это, конечно, нехорошо, но их объединяет только общий результат. По качеству игры это были совершенно разные встречи. Но я бы не стал говорить о каком-то кризисе. Кризис — это когда имеется проблема, а ресурсов для её решения нет. У главного тренера нашей сборной есть ресурсы, чтобы сделать выводы, справиться с ситуацией и подойти к мартовским отборочным матчам во всеоружии», — приводит слова Дюкова ТАСС.

В последних шести матчах сборная России проиграла Турции (2:3) в Лиге наций, сыграла вничью в контрольном матче с Молдовой (0:0), в играх Лиги наций с Венгрией (0:0) и Турцией (1:1), а также проиграла Швеции (1:2) в контрольной встрече и разгромно уступила Сербии (0:5) в игре Лиги наций.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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