Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как стало известно по итогам завершившейся групповой стадии турнира, в плей-офф вышли следующие команды:

«Бавария», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» (все — Германия); а также «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья» (все — Испания); «Манчестер Сити», «Ливепуль», «Челси» (все —Англия); «Аталанта», «Лацио», «Ювентус» (все — Италия); ПСЖ (Франция); «Порту» (Португалия).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов.