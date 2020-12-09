Журналист сайта «Формулы-1» предложил лишить Мазепина суперлицензии на год

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Журналист официального сайта «Формулы-1» Марк Хьюз предложил лишить российского пилота Haas Никиту Мазепина суперлицензии сроком на один год из-за публикации скандального видео.
Журналист сайта «Формулы-1» предложил лишить Мазепина суперлицензии на год
  • Reuters

«Лично я считаю, что было бы вполне уместно лишить Мазепина гоночной лицензии на год за то, что он навредил репутации этого вида спорта», — написал Хьюз в своём Twitter.

Недавно в интернете появилось видео, на котором спортсмен, находясь в автомобиле, трогает за грудь девушку, снимая это на камеру. Спутницей автогонщика оказалась модель по имени Андреа.

В свою очередь, Андреа опубликовала пост в поддержку Мазепина. В своём Instagram она призналась, что в машине они просто дурачились и она сама выложила видео в сториз ради шутки. Андреа подчеркнула, что Мазепин является хорошим человеком.  

Ранее сообщалось, что бывший менеджер Виталия Петрова Оксана Косаченко не увидела криминала в приставаниях Мазепина к девушке.

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