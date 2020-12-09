Шлеменко выразил желание подраться с Ромеро

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объявил, что намерен сразиться с известным бойцом смешанных единоборств Йоэлем Ромеро, которого недавно отчислили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Давно говорил, что хотел бы подраться с Ромеро. В UFC много кто от него бегает, а я говорил, что готов зайти и подраться. Если промоушен Fight Nights подпишет Ромеро и предоставит мне возможность с ним подраться, то я отдаю себе отчёт, что они в это много вложат, поскольку этот бой недешёвый. В целом для подписания в UFC мне вообще неважно, будет это Ромеро или кто-то ещё», — сказал Шлеменко Sport24.

43-летний Ромеро на профессиональном уровне провёл 18 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел пять поражений. 36-летний Шлеменко имеет в активе 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

Ранее Шлеменко высказался о возможном возвращении Нурмагомедова в октагон за $100 млн.