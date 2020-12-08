Дацюк высказался о серии поражений «Автомобилиста» в КХЛ

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Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал серию поражений команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дацюк высказался о серии поражений «Автомобилиста» в КХЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Наверное, нет одной причины такой серии неудач. Во-первых, расслабились после хорошего отрезка, а на нас стали настраиваться ещё лучше. Во-вторых, тяжёлый календарь, играем с лучшими клубами. Где-то не понимали, что нужно играть все 60 минут, потом пошло одно-другое поражение, стали мало забивать. Но в последних двух матчах мы хоть и не выиграли, но действовали здорово, надо продолжать в том же духе. Наверное, присутствуют какие-то упаднические настроения в команде, но когда мы выходим на площадку, то думаем только о том, чтобы выиграть один конкретный матч», — приводит слова Дацюка «Чемпионат».

Серия поражений «Автомобилиста» достигла девяти матчей подряд. Следующим соперником екатеринбургской команды станет петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА прервал победную серию «Торпедо» в КХЛ.

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