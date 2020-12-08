«Автомобилист» потерпел девятое поражение подряд в КХЛ, уступив «Авангарду»

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Никиты Комарова, Дамира Шарипзянова и Дениса Зернова.

«Автомобилист» ответил голом Алексея Василевского.

Для екатеринбургской команды это поражение стало девятым подряд.

В других матчах игрового дня «Амур» проиграл «Локомотиву» (3:4), а «Сибирь» уступила «Витязю» (1:2).

Ранее сообщалось, что СКА по буллитам уступил рижскому «Динамо» в матче КХЛ.