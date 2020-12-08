«Автомобилист» потерпел девятое поражение подряд в КХЛ, уступив «Авангарду»
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Авангарду» принесли шайбы Никиты Комарова, Дамира Шарипзянова и Дениса Зернова.
«Автомобилист» ответил голом Алексея Василевского.
Для екатеринбургской команды это поражение стало девятым подряд.
В других матчах игрового дня «Амур» проиграл «Локомотиву» (3:4), а «Сибирь» уступила «Витязю» (1:2).
Ранее сообщалось, что СКА по буллитам уступил рижскому «Динамо» в матче КХЛ.