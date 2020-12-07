СКА по буллитам уступил рижскому «Динамо» в матче КХЛ

Петербургский СКА в серии буллитов проиграл рижскому «Динамо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счётом 3:3.

В составе армейцев дубль оформил Мальте Стрёмвалль, а также один раз отличился Иван Морозов. У латвийской команды шайбы забросили Мэтью Майоне, Джей Си Липон и Микс Индрашис.

Победу гостям в серии буллитов принёс Лаурис Дарзиньш. «Динамо» благодаря этому прервало пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче СКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а рижане встретятся с череповецкой «Северсталью».

Ранее сообщалось, что «Спартак» одолел «Йокерит» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ.