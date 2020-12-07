«Спартак» одолел «Йокерит» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.
В составе красно-белых в основное время отличились Илья Талалуев и Евгений Кулик, а в отвертайме победную шайбу забросил Мартин Бакош. У гостей голами отметились Ессе Йоэнсуу и Вели-Матти Савинайнен.
Таким образом, подопечные Олега Знарка прервали трёхматчевую серию поражений.
В следующем матче «Спартак» сыграет с «Нефтехимиком», а «Йокерит» встретится с «Трактором».
Ранее «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и одержал пятую победу подряд в КХЛ.